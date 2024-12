De Lijn wijt het probleem aan een tekort van chauffeurs en bussen. Sypré ziet daarvoor mogelijk een oplossing bij externe busfirma’s. Maar de burgemeester kijkt ook richting de Vlaamse regering. “Het is belangrijk dat zij de nodige financiële middelen voorzien, zodat het tekort aan bussen en chauffeurs in onze regio kan opgevangen worden en zodat er een betere dienstverlening in landelijke woonkernen komt.”