Het nieuwe vervoersplan van De Lijn bracht voor veel reizigers heel wat problemen met zich mee. In onze provincie kon de vervoersmaatschappij al veel wegwerken, maar op sommige busverbindingen blijven de problemen aanslepen. Voor schoolgaande jeugd die vanuit Oostnieuwkerke in Roeselare willen geraken, is opstappen een dagelijkse strijd. Elke ochtend pikken er drie bussen leerlingen op in Oostnieuwkerke, maar die zitten meestal al overvol.