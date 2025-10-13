De vzw organiseert elk jaar in de zomervakantie vakanties voor 8 à 9 gezinnen uit West-Vlaanderen. Daarbij willen de vrijwilligers de gezinnen even wegbrengen van de dagelijkse stress en zorgen, zodat ze kunnen genieten van ongedwongen ontspanning die voor velen vanzelfsprekend lijkt, maar dat niet is.

Het jubileum werd gevierd op de campus van VIVES in Brugge, met vrijwilligers, deelnemers, sympathisanten en professionele partners. Het feest bood ruimte voor ontmoeting, inspiratie, plezier en verbinding, en stond symbool voor drie decennia inzet voor sociaal toerisme in Vlaanderen.