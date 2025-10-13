Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Brugge vierde vzw Gandalf vandaag haar 30ste verjaardag. De West-Vlaamse vrijwilligersorganisatie organiseert al drie decennia zomervakanties voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Wat begon als een wild idee van enkele geëngageerde vrienden, groeide uit tot een warme organisatie die al meer dan 220 gezinnen, goed voor ongeveer 1.000 mensen, een deugddoende vakantie kon aanbieden. Voor veel gezinnen is een weekje ontspanning geen vanzelfsprekendheid: één op de zes Vlamingen kan zich geen week vakantie per jaar veroorloven.
Tijdens het jubileum werd het charter 'Iedereen recht op vrije tijd en vakantie' feestelijk ondertekend. Vlaams minister van Toerisme Melissa Depraetere woonde het moment bij en zette mee haar handtekening: “Als minister van Toerisme ondersteun ik ook sociaal toerisme. Dat zorgt ervoor dat mensen en kinderen voor het eerst op vakantie kunnen gaan of toch even er tussenuit kunnen. Ik heb daar meer budget naar toe geleid, omdat ik het belangrijk vind dat mensen die in armoede leven ook die kans moeten krijgen.”
Niet vanzelfsprekend
De vzw organiseert elk jaar in de zomervakantie vakanties voor 8 à 9 gezinnen uit West-Vlaanderen. Daarbij willen de vrijwilligers de gezinnen even wegbrengen van de dagelijkse stress en zorgen, zodat ze kunnen genieten van ongedwongen ontspanning die voor velen vanzelfsprekend lijkt, maar dat niet is.
Het jubileum werd gevierd op de campus van VIVES in Brugge, met vrijwilligers, deelnemers, sympathisanten en professionele partners. Het feest bood ruimte voor ontmoeting, inspiratie, plezier en verbinding, en stond symbool voor drie decennia inzet voor sociaal toerisme in Vlaanderen.