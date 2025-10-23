14°C
Aanmelden
Nieuws
Poperinge

VZW De Loods trekt met Speel­ka­ra­vaan’ naar wij­ken met kans­zoe­ken­de gezinnen

205 BB LINKS hart2loovti

In de Bellewijk in Poperinge is De Speelkaravaan neergestreken. Een initiatief van vzw De Loods om kwetsbare kinderen en hun ouders te bereiken. Het is één van de 35 projecten die op steun kan rekenen van Hart voor West-Vlaanderen van het Streekfonds West-Vlaanderen.

Vzw De Loods begeleidt kinderen en jongeren in problematische leefsituaties. Ze kunnen even niet meer thuis wonen omdat hun ouders niet voor hen kunnen zorgen. Anderen zijn er geplaatst door de jeugdrechter. 

De Loods trekt nu met hun “Speelkaravaan” gevuld met ontwikkelingsstimulerend STEM-gericht speelmateriaal rond van wijk tot wijk en zoekt proactief kwetsbare gezinnen, kinderen en jongeren in kansarmoede op die op het platteland leven en opgroeien in de Westhoek.

Het project van vzw De loods kon rekenen op zo'n 4.500 euro van Een Hart Voor West-Vlaanderen.

101 BB LINKS stiltecocons
Nieuws

Hart voor West-Vlaanderen steunt 35 projecten voor kanszoekende jongeren
205 BB RECHTS hart2loovti
Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf
Hart voor West-Vlaanderen

Meest gelezen

Treina
Nieuws
Update

Bromfietser (47) gegrepen door trein: slachtoffer overleden
Ongeval Izegem 1
Nieuws

Vrachtwagen met aardappelen kantelt, fietser kan net uitwijken
Foto VKO Nieuwpoort1
Nieuws

Bestelwagen onder vrachtwagen in Nieuwpoort: bestuurder overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Sticker3

Oostende roept inwoners op om oprit te delen met zorgverleners
101 BB LINKS stiltecocons

Hart voor West-Vlaanderen steunt 35 projecten voor kanszoekende jongeren
Nieuwpoort verlicht

15.000 kaarsjes verlichten strand van Nieuwpoort als eerbetoon aan overledenen
Lilouminister

Boek 'Zitski Complot' is geïnspireerd op Lilou, een meisje van 15 dat verlamd is vanaf haar middel
Drank2

Onvrede over forse drankprijsstijging in Kortrijkse wijkcentra
Az2

Tweede leven voor Kortrijks ziekenhuismateriaal in Oekraïne
Aanmelden