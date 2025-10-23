Vzw De Loods begeleidt kinderen en jongeren in problematische leefsituaties. Ze kunnen even niet meer thuis wonen omdat hun ouders niet voor hen kunnen zorgen. Anderen zijn er geplaatst door de jeugdrechter.

De Loods trekt nu met hun “Speelkaravaan” gevuld met ontwikkelingsstimulerend STEM-gericht speelmateriaal rond van wijk tot wijk en zoekt proactief kwetsbare gezinnen, kinderen en jongeren in kansarmoede op die op het platteland leven en opgroeien in de Westhoek.

Het project van vzw De loods kon rekenen op zo'n 4.500 euro van Een Hart Voor West-Vlaanderen.