Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Een Hart voor West-Vlaanderen, dat is een project van het Streekfonds West-Vlaanderen, steunt dit jaar 35 projecten die zich inzetten voor kanszoekende kinderen en jongeren in onze provincie. Die 35 projecten krijgen samen meer dan 130.000 euro. Deze week tonen we in ons nieuws elke dag een ander van die projecten en we beginnen in Kortrijk. Daar hebben ze bij Basisschool Drie Hofsteden sinds kort stiltecocons.
De stiltecocons zijn een plek op de speelplaats waar kinderen die daar nood aan hebben even tot rust kunnen komen. De natuur, in de verte het verkeer en spelende kinderen en voor de rest: niets. Gwenny Van Collie, Basisschool Drie Hofsteden Kortrijk: “Eigenlijk is het idee gekomen vanuit ons leerlingenparlement. Wij komen één keer per maand samen met kindjes uit alle klassen. En daaruit is de vraag gekomen om een plaatsje te maken op de speelplaats waar ze zich rustig kunnen bezighouden, tot rust kunnen komen, in hun woorden: wat kunnen chillen.”
"Je hebt bijvoorbeeld ruzie en je wil eventjes nadenken hoe je het kan oplossen, dan kan je hier komen zitten."
Van het project Hart voor West-Vlaanderen van het Streekfonds West-Vlaanderen kreeg basisschool Drie Hofsteden meer dan 2.700 euro om deze stiltecocons te bouwen.
"Ik kom naar hier als ik boos ben en als ik alleen wil zijn."