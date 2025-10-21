De stiltecocons zijn een plek op de speelplaats waar kinderen die daar nood aan hebben even tot rust kunnen komen. De natuur, in de verte het verkeer en spelende kinderen en voor de rest: niets. Gwenny Van Collie, Basisschool Drie Hofsteden Kortrijk: “Eigenlijk is het idee gekomen vanuit ons leerlingenparlement. Wij komen één keer per maand samen met kindjes uit alle klassen. En daaruit is de vraag gekomen om een plaatsje te maken op de speelplaats waar ze zich rustig kunnen bezighouden, tot rust kunnen komen, in hun woorden: wat kunnen chillen.”

