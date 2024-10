Fabio Schifano, één spits van 26 jaar, verloor bij het incident een wijsvinger en raakte ook gewond aan de benen. De voetballer ligt in het AZ Sint-Jan ziekenhuis in Brugge. Het knalvuurwerk, een Cobra 6-staaf, is verboden in ons land, maar makkelijk te kopen op het internet. De supporter die de staaf op het veld gooide, is niet bekend bij de voetbalclub, en mocht na verhoor weer beschikken. De verminkte voetballer is ook gewezen wereldkampioen kickboxen. Een boksclub uit Zwevegem waar hij jarenlang lid was, is intussen een crowdfunding gestart.