Het incident deed zich zaterdagochtend voor, nadat KSCT een wedstrijd tegen SK Zillebeke had gewonnen. Maar dat werd een bitterzoete overwinning, want door de ontploffing raakte de spits enkele vingers kwijt. De club laat weten dat hun gedachten uitgaan naar de jongeman, die zaterdag ook net jarig was. "Wat moest eindigen in een groot feest, eindigt nu in een drama."



De gooier van het vuurwerk, een 21-jarige man uit Wevelgem, is niet bekend bij de ploeg en zo’n incident maakten ze er nog nooit mee. Hij is ondertussen opgepakt en er is alvast een proces-verbaal opgesteld voor onopzettelijke slagen en verwondingen. De club stelt zich nu burgerlijke partij en zit morgen ook samen met de voetbalbond die maatregelen, waaronder een toegangsverbod, overweegt.