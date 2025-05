Nu kost een kleine restafvalzak van IVIO 1 euro, een grote 2 euro. Bij een volle zak betaal je omgerekend 13 eurocent per kg afval. Het nieuwe systeem wordt bijna vier keer duurder: 40 cent per kg restafval, plus een fix van twintig cent per ophaling…

Nu zit nog tot 40% GFT in een gewone vuilniszak. Per jaar gaat het om 136 kg restafval per inwoner.

Over vijf jaar wil IVIO landen op nog 90 kg. Eén derde minder dus, en dat is ambitieus.