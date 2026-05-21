VTI Torhout en Vrije School Haverlo Brugge vallen in de prijzen tijdens wedstrijd Steel Warriors
Tijdens de finale van Steel Warriors in de Expo van Antwerpen hebben verschillende West-Vlaamse scholen indruk gemaakt met creatieve en technische staalconstructies. Hoewel de hoofdprijs naar SJABI Puurs ging, sleepten VTI Torhout en Vrije School Haverlo Brugge meerdere prijzen in de wacht voor hun innovatieve ontwerpen.
Op dinsdag 19 mei vond in de Expo van Antwerpen de finale van Steel Warriors plaats, een metaalbewerkings- en laswedstrijd georganiseerd door Belmetal. Leerlingen uit vijftien scholen, verspreid over Vlaanderen en Wallonië, namen deel aan de competitie. Onder meer VTI Roeselare, VTI Torhout en Vrije School Haverlo Brugge kwamen uit West-Vlaanderen. De opdracht voor de leerlingen was duidelijk: een mooie én functionele constructie uit staal ontwerpen en bouwen.
Zitbank in de vorm van een hand van Vrije School Haverlo Brugge / Air Gunner 2.0 voor een oorlogsmuseum in Borgloon van VTI Torhout
Zo ontwierp Vrije School Haverlo uit Brugge een zitbank in de vorm van een hand, ondersteund door verschillende avatars. De bank symboliseert dat niemand er alleen voor staat en zou later een plaats krijgen op de groene speelplaats van de school. Leerlingen die het moeilijk hebben, kunnen er terecht om even tot rust te komen of steun te vinden.
Maar de uiteindelijke hoofdprijs ging niet naar een West-Vlaamse school, wel naar SJABI Puurs uit Antwerpen. Toch vielen zowel VTI Torhout als Vrije School Haverlo Brugge twee keer in de prijzen. “Voor het onderdeel techniek behaalde VTI Torhout goud en Vrije School Haverlo brons", klonk het bij Chetan Corten van Belmetal. "Voor esthetiek kreeg Vrije School Haverlo goud en VTI Torhout brons."
“De Steel Warriors wedstrijd bewijst dat jongeren vakmanschap, creativiteit en technisch inzicht moeiteloos combineren. De kwaliteit van hun werk toont wat technisch onderwijs vandaag in huis heeft. Het laat leerlingen niet alleen zelf ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen, maar toont het tegelijk aan iedereen rondom hen.”