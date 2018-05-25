Verschillende scholen uit Vlaanderen en Walonië zijn aanwezig in Gullegem voor de Steel Warriors wedstrijd. Ze stellen er hun werk via een PowerPoint aan de jury voor. Een van de werken is een zitbank in de vorm van een hand. Naast het ontwikkelen van mooie werken, wil de wedstrijd de leerlingen vooral ook trots bijbrengen.

"Dat bereiken we door de eigenwaarde van de studenten omhoog te krikken, dat ze zelf zien wat ze waard zijn en wat dat ze kunnen", zegt Chetan Corten van Belmetal

"We hebben de trots van het ecosysteem rond de studenten: de ouders, de vrienden, die zoiets hebben van 'wow, jij hebt dat gemaakt'. En voor de bedrijven: dat zij de talenten voor ogen krijgen, dat ze de talenten zien die zij dan later ook in dienst kunnen nemen."

