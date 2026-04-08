Vrouw vrij onder voor­waar­den na steek­par­tij in Bredene

Nukkerstraat in Bredene-Sas (Google Streetview)

De Brugse raadkamer heeft een vrouw van 32 vrijgelaten onder voorwaarden in het onderzoek naar een steekpartij in Bredene. Haar partner van 27 blijft wel een maand langer aangehouden.

De feiten gebeurden op 4 april in een woning in Bredene-Sas, tijdens een conflict binnen het koppel. De vrouw raakte lichtgewond, de man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het parket liet een gerechtelijk onderzoek openen voor onder meer poging tot doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen. Beide betrokkenen werden aangehouden.

Man (27) zwaargewond na steekincident tijdens partnerconflict in Bredene-Sas: "Het koppel zit momenteel in de cel"

Geen enkelband meer

De vrouw verbleef eerder al onder elektronisch toezicht, maar hoeft nu geen enkelband meer te dragen. Ze moet wel verschillende voorwaarden naleven. Het parket gaat niet in beroep tegen die beslissing.

Belga

