De klap moet heel zwaar geweest zijn. Waarom de vrouw de controle over haar stuur verloor, is onduidelijk. De gevolgen waren des te zwaarder. De wagen, een Volkswagen Caddy die uit de richting van Elverdinge kwam, ging aan het slippen en botste tegen een boom. De voorwielen van de auto braken af, het motorblok werd weggeslingerd. Een deur lag op de weg.De brandweer moest ter plaatse komen en vond de vrouw nog half bij bewustzijn, gekneld in wat overbleef van haar wagen. Het dak werd losgeknipt. Ondanks haar verwondingen was de vrouw niet in levensgevaar. Ze is overgebracht naar het Jan Ypermanziekenhuis.

De Elverdingseweg was urenlang afgesloten voor alle verkeer.