Het parket van West-Vlaanderen bevestigt dat er een steekpartij was in de Noordhinderstraat in Zeebrugge, maar komt straks met meer details. Volgens burgemeester Dirk De fauw heeft een man er zijn buurvrouw neergestoken in de hals. "De vrouw is er erg aan toe en moest naar het ziekenhuis met de MUG-heli. De man is ter plaatse gebleven en gaf zich over aan de politie."

Over het motief is voorlopig weinig bekend.

Het is opnieuw schrikken voor Zeebrugge door deze steekpartij, maar burgemeester Dirk De fauw benadrukt dat het om een ander deel gaat van Zeebrugge: "Dit incident vond plaats in een sociale woonwijk in een ander deel van de gemeente, en heeft dus niets vandoen met de dood van Herwin onlangs."