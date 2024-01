Het ongeval gebeurde rond 18 uur op de Aartrijksesteenweg. De vrouw in haar auto week om een onbekende reden van haar rijvak af en botste frontaal op de bus van De Lijn.

Het slachtoffer van 54 uit Oudenburg zat gekneld in het voertuig en moest worden bevrijd door de hulpdiensten. Ze is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.