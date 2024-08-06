5°C
Wielsbeke Waregem

Vrouw krijgt boe­te en cel­straf voor onge­val waar­bij truc­ker verdronk

Een vrouw van 31 krijgt toch een straf voor een ongeval waarbij een truckchauffeur om het leven kwam. Ze krijgt drie maanden rijverbod, een celstraf met uitstel en een boete. Het ongeval gebeurde anderhalf jaar geleden op de brug over de Leie,op de grens van Waregem met Wielsbeke.

De vrouw reed niet te snel, was niet onder invloed maar ze was wel even afgeleid door haar huilende dochter op de achterbank. Ze kwam op het andere rijvak terecht en botste op de vrachtwagen. De truck kreeg een klapband en belandde in het water. De chauffeur overleefde het ongeval niet. 

De rechtbank heeft begrip voor de moederlijke reflex van de bestuurster maar zegt toch dat ze onvoorzichtig was. De vrouw bekijkt nog met haar advocaat of ze eventueel in beroep gaat tegen de straf.

Vrachtwagen stort in Leie na ongeval in Wielsbeke, Pool van 34 overleden
