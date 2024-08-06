De vrouw reed niet te snel, was niet onder invloed maar ze was wel even afgeleid door haar huilende dochter op de achterbank. Ze kwam op het andere rijvak terecht en botste op de vrachtwagen. De truck kreeg een klapband en belandde in het water. De chauffeur overleefde het ongeval niet.

De rechtbank heeft begrip voor de moederlijke reflex van de bestuurster maar zegt toch dat ze onvoorzichtig was. De vrouw bekijkt nog met haar advocaat of ze eventueel in beroep gaat tegen de straf.