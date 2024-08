Het ongeval gebeurde iets na zes uur. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Feit is wel dat een vrachtwagen, met aanhangwagen, en een auto met elkaar botsten op de brug over de Leie.



Door de klap week de vrachtwagen uit. Hij kwam tegen de reling van de brug terecht en viel naar beneden in het water. De brandweer is massaal uitgerukt om de chauffeur te redden, met zelfs een helikopter ter plaatse. Over de oorzaak van het ongeval en de toestand van de bestuurder van de personenwagen is nog niets geweten. De Rijksweg is in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.

Ook het scheepvaartverkeer is stilgelegd. Fietsers en voetgangers wordt gevraagd het jaagdpad niet te betreden.