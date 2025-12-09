Het incident speelde zich op dinsdag 9 december af in de woning van het slachtoffer. De 76-jarige vrouw uit Zwevegem werd met een ernstige hoofdwonde aangetroffen. Het slachtoffer werd dan ook in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Enkele dagen later verkeerde ze volgens het parket nog steeds in levensgevaar. Over haar huidige toestand werd niet gecommuniceerd.