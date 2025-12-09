10°C
Vrouw (53) blijft in de cel voor moord­po­ging op moe­der (76) in Zwevegem

De raadkamer in Kortrijk heeft de aanhouding van een 53-jarige vrouw met een maand verlengd op verdenking van een poging tot oudermoord in Zwevegem. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Haar 76-jarige moeder werd met levensbedreigende verwondingen aangetroffen.

Het incident speelde zich op dinsdag 9 december af in de woning van het slachtoffer. De 76-jarige vrouw uit Zwevegem werd met een ernstige hoofdwonde aangetroffen. Het slachtoffer werd dan ook in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Enkele dagen later verkeerde ze volgens het parket nog steeds in levensgevaar. Over haar huidige toestand werd niet gecommuniceerd.

Maand langer in de cel

De politie kon de 53-jarige dochter van het slachtoffer snel arresteren. Na verhoor werd ze voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om haar aan te houden op verdenking van poging tot oudermoord. Dinsdagochtend oordeelde de raadkamer dat de verdachte minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven. Het is voorlopig onduidelijk wat de aanleiding voor de feiten geweest zou zijn.

