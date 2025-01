Het ongeval gebeurde rond 19 uur langs de Westouterseweg in Poperinge. Een 18-jarige vrouw uit Poperinge wandelde met de fiets aan de hand toen een wagen haar aanreed. Ze belandde in de gracht. Omdat het in die straat pikdonker is, werd het slachtoffer niet meteen gevonden.

Na reanimatie door een MUG-arts werd de vrouw in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is ze nu dus overleden aan haar verwondingen.

De aanrijdster, een 25-jarige vrouw uit Poperinge was niet onder invloed en werd in shock naar het ziekenhuis gebracht.