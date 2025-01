Het slachtoffer werd aangetroffen in een diepe gracht langs de weg. Na reanimatie door een MUG-arts is de vrouw in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Op de plaats van het ongeval is er geen fietspad en geen verlichting, waardoor het moeilijker was om het slachtoffer te lokaliseren.

De 25-jarige bestuurster uit Poperinge was niet onder invloed en werd in shock naar het ziekenhuis gebracht. Het parket heeft een deskundige aangesteld, die een reconstructie heeft uitgevoerd.