Vrijwilligers ruimen straten op tijdens World Cleanup Day in Oostrozebeke
World Cleanup Day is een jaarlijkse wereldwijde burgeractie om het probleem van zwerfvuil aan te pakken door het organiseren van opruimacties. Het initiatief komt uit Estland, maar vanochtend droegen ze ook in Oostrozebeke hun steentje bij.
Om 9u vanmorgen verzamelden de verschillende vrijwilligers in de Mandelroos in Oostrozebeke. Samen maken ze een stratenplan op, waar ze vandaag willen opruimen.
Het is de eerste maal dat we deelnemen. We willen samen met de bevolking Oostrozebeke proper houden. We hebben met de inwoners een werkgroep opgestart en deze mensen denken mee hoe we de komende jaren actief kunnen zijn in onze gemeente rond zwerfvuil.
Na de foto vertrekken ze voor een voormiddagje zwerfvuil ruimen, al doen sommigen het hier wel vaker.
Stijn Vermeire gaat samen met zijn dochter regelmatig op pad om de buurt netjes te houden. Ze doen enkele straten en proberen zo hun steentje bij te dragen.
Mogelijke oplossing
Ook Guido Maes en Rudy Desmedt zijn trouwe zwerfvuilruimers en merken dat er altijd afval te vinden is. Vooral flessen, blikjes en plastic komen veel voor. Volgens hen zou statiegeld op blikjes en flessen het probleem aanzienlijk kunnen verkleinen.