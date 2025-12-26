Aanmelden
Vrij­wil­li­gers Res­pon­si­ble Young Dri­vers bren­gen bij­na 80 feest­vier­ders naar huis

Responsible Young Drivers

De vrijwilligers van de Responsible Young Drivers (RYB) hebben tijdens de nieuwjaarsnacht bijna tachtig feestvierders naar huis gebracht in Vlaanderen. Vanaf middernacht tot 5 uur 's ochtends stonden 29 vrijwilligers paraat om mensen naar huis te brengen, meldt de organisatie deze ochtend in een persbericht.

De nieuwjaarsactie is een symbolische actie en een noodoplossing, klinkt het. "We willen daarmee iedereen de mogelijkheid geven het nieuwe jaar op een veilige manier in te zetten. Tijdens de rest van het jaar rekenen de Responsible Young Drivers op het verantwoordelijkheidsgevoel van elke bestuurder."

