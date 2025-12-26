Het concept van de Responsible Young Drivers is vrij simpel. U belt het nummer 02/513 39 94 en zij komen dan jou en je wagen oppikken om je veilig thuis te brengen. "Het is vooral een noodoplossing", zegt Yentl Huybrechts, zelf een van de drivers. "We kunnen geen garantie leveren dat we alle mensen naar huis kunnen brengen. We doen ons best, meer kunnen we niet doen. Liefst een eigen oplossing bedenken om niet dronken in het verkeer te komen, maar we zijn er wel als het nodig is."

Vroeger waren er een paar honderd vrijwilligers, nu nog 24 in heel Vlaanderen. De actie op oudejaarsavond is dan ook eerder symbolisch. De Responsible Young Drivers zetten nu eerder in op sensiblisering tijdens het jaar. "We gaan rond in scholen, zo brengen we de info als ze jong zijn. Dat zorgt voor een verantwoordelijk gevoel, waardoor ze op latere leeftijd beter beseffen dat dat niet kan."