Veel inwoners zijn met het corso opgegroeid en voelen zich nauw verbonden met de traditie. Inge Van Daele helpt enthousiast mee: “Voor mij is dit echt het einde van de zomer. De bloemenstoet hoort gewoon bij Blankenberge. Ik ben ermee opgegroeid en nu vind ik het fijn om zelf aan een wagen mee te werken.”

De organisatie hoopt nu vooral op goed weer. Het Bloemencorso lokt elk jaar tienduizenden bezoekers naar de badstad.