Blankenberge

Vrij­wil­li­gers prik­ken nog vol­op bloe­men op praal­wa­gens voor 130ste Bloemencorso

In Blankenberge vindt zondag de 130ste editie van het Bloemencorso plaats. Praalwagens, versierd met tienduizenden bloemen, trekken dan opnieuw door de straten. Achter de schermen zijn tientallen vrijwilligers al dagen druk in de weer om alles klaar te krijgen.

In de loods van de technische dienst heerst er bedrijvigheid. Met de hand worden duizenden bloemen zorgvuldig geplaatst op de wagens, een echt monnikenwerk. 

“Sommige bloemen moeten zelfs genageld worden en elke bloem gaat letterlijk door de handen van de vrijwilligers”, legt regisseur Davy De Wolf uit. “Onze stadswagen bestaat uit zo’n 1.200 papieren strandbloemen, zoals ze vroeger aan de kinderen werden verkocht op het strand. Daarmee verwijzen we naar het ontstaan van het corso, 130 jaar geleden.”

Papieren bloemen

Voor Geert Willem is deze editie extra bijzonder. “Het is mijn veertigste wagen. Anders dan andere jaren wordt dit keer gewerkt met papieren bloemen, net zoals bij de eerste edities. Ook de kleuren en de fanfarekorpsen maken het bijzonder.”

"Anders dan andere jaren wordt dit keer gewerkt met papieren bloemen, net zoals bij de eerste edities."

Geert Willem

Veel inwoners zijn met het corso opgegroeid en voelen zich nauw verbonden met de traditie. Inge Van Daele helpt enthousiast mee: “Voor mij is dit echt het einde van de zomer. De bloemenstoet hoort gewoon bij Blankenberge. Ik ben ermee opgegroeid en nu vind ik het fijn om zelf aan een wagen mee te werken.”

De organisatie hoopt nu vooral op goed weer. Het Bloemencorso lokt elk jaar tienduizenden bezoekers naar de badstad.

Jenna Lebrun
Celien Tanghe

