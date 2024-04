De politierechter sprak beide beklaagden inderdaad vrij voor onopzettelijke doding. Zo bestond er bij de vrachtwagenchauffeur twijfel over het oorzakelijk verband tussen het ongeval en het overlijden. Het is volgens de rechter ook twijfelachtig of het slachtoffer een voorzienbare hindernis was. Vervolgens werd opgemerkt dat de twijfel in het geval van de vrouw uit Nieuwpoort zelfs nog groter is.