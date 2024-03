De feiten speelden zich af in de nacht van 13 op 14 juli 2022 op de Koninklijke Baan in Lombardsijde, een deelgemeente van Middelkerke. Een 39-jarige vrouw uit Nieuwpoort reed met haar wagen over het lichaam van een zeventienjarige jongen uit Dilbeek. Voor het slachtoffer, die met een step reed, kwam alle hulp te laat. De chauffeur van het voertuig bleek onder invloed van alcohol te zijn.