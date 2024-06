De bal ging aan het rollen toen Wayan Z. (31) op 25 juni 2022 door zijn ongepast rijgedrag gecontroleerd werd door de scheepvaartpolitie. De Blankenbergenaar was net als zijn minderjarige passagier in het bezit van cannabis. Bij de daaropvolgende huiszoeking werden cocaïne, cannabis en heel wat verboden wapens aangetroffen. Laura Vanoverberghe lag in de woning van Z. te slapen.