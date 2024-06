In een zaak rond drugshandel in Blankenberge heeft de verdediging van Laura Vanoverberghe (25) aan de Brugse strafrechter opschorting van straf gevraagd, gekoppeld aan voorwaarden. De vriendin van Luca Brecel erkende dat ze zwaar verslaafd was, maar benadrukte dat ze zich ondertussen helemaal herpakt heeft.