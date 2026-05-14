Vracht­wa­gen­chauf­feur (57) voor rech­ter na dode­lij­ke bot­sing met fiets­ster (49) in Waardamme

Een 57-jarige man uit Oostkamp heeft zich dinsdag voor de Brugse politierechter moeten verantwoorden voor een dodelijk verkeersongeval. Een 49-jarige fietsster uit Pittem kwam in juni 2024 om het leven na een botsing met de vrachtwagen van de beklaagde. De verdediging vroeg de vrijspraak.

Het incident deed zich op 6 juni 2024 rond 17.15 uur voor op een kruispunt in Waardamme, een deelgemeente van Oostkamp. J.P. reed met zijn vrachtwagen op de Veldhoekstraat en wilde rechts de Kortrijksestraat opdraaien. Op dat moment kwam hij in botsing met een 49-jarige vrouw uit Pittem. Het slachtoffer reed met haar elektrische fiets op de Kortrijksestraat in de richting van Ruddervoorde. Ze bezweek ter plaatse aan haar verwondingen.

Dodehoekzones

Het Openbaar Ministerie legde uit dat het slachtoffer in eerste instantie op het fietspad reed, maar niet toen ze het kruispunt dwarste. Volgens de verkeersdeskundige ging de vrachtwagenchauffeur echter wel degelijk in de fout. "Het ongeval was vermijdbaar als hij meer aandacht had gehad voor de dodehoekzones", verduidelijkte de procureur. 

De verdediging pleitte dat fietsers eigenlijk een soort knik richting Veldhoekstraat moeten volgen. "Het fietspad is daardoor eigenlijk bijzonder veilig, want er is dan wel goed zicht. Maar het slachtoffer heeft het fietspad niet gevolgd." 

Volgens zijn advocaat maakte de vrachtwagenchauffeur dus geen enkele fout. P. bracht zijn voertuig aan het kruispunt bijvoorbeeld bijna helemaal tot stilstand. "Ik heb ze niet gezien, op geen enkel moment", benadrukte de beklaagde in zijn laatste woord.

Vonnis

Het Openbaar Ministerie vorderde een passende straf, zodat P. in de toekomst alerter zou zijn in het verkeer. De politierechter doet officieel uitspraak op 7 juli.

Belga

