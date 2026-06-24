“Het gaat om een lading van ongeveer dertig ton erwten die onderweg waren naar de diepvriesindustrie", legt Bonnier uit. "Dat is niet vanzelfsprekend om snel op te kuisen. Een erwt bestaan uit zetmeel en een cellulosevlies. Dat vliesje raakt makkelijk van het wegdek, maar het zetmeel kleeft tussen het asfalt.”

Hoge druk

“We hebben water met hoge druk nodig om alles af te spuiten en wisselen dit af met een schuimend product en harde schrobbeurten met borstels. We proberen van alles om de klus zo snel mogelijk te klaren”, aldus Bonnier. “We moeten grondig alles reinigen anders blijft het wegdek gevaarlijk glad.”

Urenlang werk

“We zijn gestart rond 17.40 uur en ik denk dat we nog werk hebben tot 22 uur. We hebben een inzet vanuit drie brandweerposten: Wervik, Geluwe en Zonnebeke. Er zijn onder meer twee tankwagens en twee autopompen ter plaatse. De prioriteit is het terug vrijmaken van één van de afgesloten rijstroken op de snelweg. Intussen staat er een file tot voor de afrit in Wervik.”