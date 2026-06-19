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Roeselare Deerlijk

Vracht­wa­gen in brand op E403 in Oekene

Brandende vrachtwagen

© Foto Facebook

In Oekene is een vrachtwagen in brand gevlogen op de snelweg E403. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Er is hinder voor het verkeer in de richting van Brugge.

Het incident gebeurde rond 9u30 ter hoogte van het tankstation. De vrachtwagen vatte vuur en staat op de pechstrook. Het is voorlopig onduidelijk waarom de vrachtwagen in brand vloog.

De hulpdiensten zijn ter plekke. Er is hinder voor het verkeer op de snelweg in de richting van Brugge.

 

Waze9u45

© Waze Map 9u45

Ook ongevallen op E17 in Deerlijk

Ook op de E17 in Deerlijk zijn vanmorgen enkele botsingen gebeurd. Volgens HLN zijn daarbij negen voertuigen betrokken en raakte één persoon lichtgewond. Het gaat om kopstaartbotsingen in de richting van Gent. Om 9u30 was de snelweg weer vrij maar was er nog altijd verkeershinder.

Redactie

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