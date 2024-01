CD&V-voorzitter Sammy Mahdi is bijzonder opgetogen met de nieuwe aanwinst, die met Groene Kring de voorbije jaren een plaats verwierf in het stikstofdebat en het protest tegen de Europese natuurherstelwet. "Bram is dé authentieke stem van de jonge boeren in Vlaanderen", zo meent Mahdi.

De 28-jarige Van Hecke was vier jaar voorzitter van de Groene Kring. Hij legt zijn mandaat met onmiddellijke ingang neer. Hij wordt bij de verkiezingen van 9 juni eerste opvolger op de Europese lijst, die zoals bekend wordt getrokken door oud-minister en -partijvoorzitter Wouter Beke.