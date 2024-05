De Harelbeekse Depraetere is ook vastberaden om de West-Vlaamse belangen in Brussel te verdedigen. “In heel veel dorpen zien we dat er geen bankautomaten meer zijn”, vertelt ze. “Voor mij is dat heel belangrijk en ik heb al lang de strijd gevoerd met de banken. We betalen steeds meer voor steeds minder dienstverlening. Ik denk dat het wel eens anders mag en dat we de banken op hun plichten wijzen en ervoor zorgen dat er voldoende geïnvesteerd wordt in West-Vlaanderen.”