16°C
Aanmelden
Nieuws
Westhoek

Voor­uit ver­de­digt drink­wa­ter­plan: tij­de­lij­ke ver­len­ging is nodig om onder norm te geraken”

Blankaart

Vooruit verdedigt het drinkwaterplan: “Sinds de overschrijding van triazool-norm in het drinkwater in de Westhoek zijn er inspanningen geleverd om de vervuiling terug te dringen. Deze zijn nog niet voldoende om onder de Europese norm te geraken. Een tijdelijke verlenging van 3 jaar is nodig om onder die norm te geraken, zegt de partij.

“Deze verlenging komt er enkel omdat ze gepaard gaat met de uitrol van specifieke maatregelen in De Westhoek om de waterkwaliteit op korte termijn aanzienlijk te verbeteren.”

Vlaams parlementslid Simon Bekaert: “Iedereen in Vlaanderen heeft recht op gezond en betaalbaar drinkwater, ook in West-Vlaanderen en de Westhoek. Het afgelopen jaar zijn we met Vooruit echt blijven hameren op het belang van een degelijk drinkwaterplan, dat in West-Vlaanderen zorgt voor even proper water als in de rest van Vlaanderen.. Met een uitfasering van bvb. PFAS-houdende pesticiden en specifieke maatregelen voor West-Vlaanderen. Daar wordt 20 miljoen euro voor vrijgemaakt. De permanente versoepeling van de normen voor West-Vlaanderen is van tafel. Daar hebben we met Vooruit in het parlement en in de regering echt onze voet voor gezet. Er is nu drie jaar de tijd om met die maatregelen de waterkwaliteit terug op het niveau van de rest van Vlaanderen te krijgen. Ik zal dat heel nauw blijven opvolgen in het parlement.”

Tijdspad voor de uitfasering van zorgwekkende pesticiden

  • In 2028 uitfasering van pesticiden met alternatieven in oppervlaktedrinkwatergebieden, en volledige uitfasering van metaldehyde en 4 PFAS-houdende pesticiden in heel Vlaanderen.
  • In 2029 verplichting van het gebruik van vul- en spoelplaatsen.
  • In 2030 uitfasering van pesticiden met alternatieven in alle drinkwatergebieden
  • In 2032 uitfasering van pesticiden met alternatieven in heel Vlaanderen
  • In 2036 verbod op het gebruik van PFAS-houdende pesticiden in heel Vlaanderen
Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Drinkwater

Meest gelezen

Drone brand 2
Nieuws
Update

Bevestigd: pyrotechnisch materiaal is oorzaak van brand in kledingwinkel, zegt parket
Brand brugge 1
Nieuws
Update

Brand Brugge: vuur wellicht ontstaan aan elektrische bekabeling aan dakterras
IMG 6978
Nieuws
Update

Auto zinkt in kanaal in Ooigem: bestuurster overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2022-08-04 00:00:00 - Drinkwater duurder maar niet overal

Groen geeft forse kritiek op drinkwaterplan: Nog tien jaar lang toxische PFAS in ons drinkwater uit de kraan"
Drinkwater waterkraan

Vlaamse regering heeft akkoord over drinkwaterplan. Dit staat er in:
Sepsiscoordinator

Langemarkenaar Tom Vanacker wordt nationaal sepsiscoördinator: "snelle detectie is cruciaal"
Oude Leiearm in Menen opnieuw vervuild: "Het stinkt enorm"

Oude Leiearm in Menen opnieuw vervuild met onaangename geur als gevolg: "Het is niet meer normaal"
Hengelaars

Nieuwe Europese regels voor hengelaars: vangsten voortaan registreren via app
Windmolen

Onrust over nieuwe plannen voor windmolens in Lichtervelde en Wingene
Aanmelden