Eerder op de dag had Verduyckt de rol van de drie regionale luchthavens in vraag gesteld. Hij verwees daarvoor naar nieuwe cijfers, die erop wezen dat het cargo- en passagiersvervoer op de regionale luchthavens verder afneemt. Hij breidde daarmee een vervolg aan een discussie die al langer speelt.

Maar dinsdagavond voegt Verduyckt daaraan toe dat de luchthaven van Oostende voor Vooruit toch een toekomst heeft. "In tegenstelling tot die van Wevelgem en Antwerpen, stelt Vooruit de toekomst van de luchthaven Oostende-Brugge niet in vraag", zegt hij. "Het aantal passagiers toont duidelijk het belang voor de regio aan, niet in het minst op vlak van werkgelegenheid."