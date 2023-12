Kersvers nationaal voorzitter Melissa Depraetere wil nieuw talent verwelkomen in de parlementen en kiest daarom in West-Vlaanderen voor een lijst met zowel jonge, nieuwe als ervaren kandidaten. Zelf is ze lijsttrekker voor de Kamer. Bruggeling Pablo Annys trekt de Vlaamse lijst bij Vooruit.

Nawal Maghroud is 31 jaar en fractieleider bij Vooruit Kortrijk. Zij zal de tweede plaats bekleden op de Vlaamse lijst. In het Vlaams parlement wil zij strijden tegen extremen en voor iedereen die een eerlijke kans verdient.

Jeroen Soete is 40 jaar, fractieleider bij Vooruit Oostende en kabinetschef van gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. Hij zal de tweede plaats innemen op de federale lijst. Hij was met Samen Sterker in 2013 de drijvende kracht achter de eerste groepsaankopen gas en elektriciteit in West-Vlaanderen.