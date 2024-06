Opvallend is het grote aantal ondernemers op de lijst bij Vooruit. Onder meer ondernemer, en ex-Open VLD’er Alain Delanghe keert als onafhankelijke kandidaat na bijna 20 jaar afwezigheid terug in de Oostendse politiek. Hij zetelde al van 1995 tot 2006 in de gemeenteraad. “Ik vind dat er in Oostende de laatste jaren stilstand is geweest en we moeten echt wel vooruit. Het moet op een heel andere manier. De mensen moeten ook meer betrokken worden. Nu lijkt het op een dictaat,” klinkt het.

Ook gewezen Vlaams parlementslid Ann Brusseel maakt de overstap van Open VLD naar Vooruit. “Ik vind dat het beleid niet helemaal loopt. Ik maak mij ook zorgen over het succes van extreem rechts. Ik wou mij echt opnieuw engageren. En ik heb daar een heel fijn gesprek over gehad op uitnodiging van John Crombez”, besluit Brusseel.