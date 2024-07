Een ander opmerkelijk punt in het programma van Vooruit: het schrappen van de start van Gent-Wevelgem. Dat is volgens de socialisten een besparing van een klein miljoen euro. Dat geld zou dan kunnen geïnvesteerd worden in een fietsvriendelijker Ieper. Dat de wielerwedstrijd ook geld in het laatje van de stad brengt, is volgens Bolle relatief.