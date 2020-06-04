Sinds begin september kunnen inwoners en bezoekers in de Westhoek gebruikmaken van 120 elektrische deelfietsen van Hoppy. Die staan verspreid over 13 Hoppinpunten in 10 gemeenten.
De uitrol van het gamma deelfietsen wordt ondersteund door intercommunale WVI en past in de Vlaamse Hoppin-visie op duurzame mobiliteit. “Met dit nieuwe deelfietsensysteem maken we onze regio nog beter bereikbaar,” zegt Koen Meersseman, voorzitter van vervoerregio Westhoek en burgemeester van Zonnebeke. “Het is een belangrijke stap naar duurzamere mobiliteit en biedt inwoners, bezoekers en pendelaars een vlot, betaalbaar en flexibel alternatief voor de wagen.”
Deelfietsen zijn beschikbaar in onder meer Ieper, Diksmuide, Poperinge en Veurne. Het systeem werkt volgens het back-to-many-principe: een fiets ontlenen kan op één Hoppinpunt, inleveren mag op een ander.
"Meerwaarde voor uitgestrekt gebied"
Vandaag gebeurt al 18,5% van alle verplaatsingen met de gewone fiets of elektrische fiets. “Voor een uitgestrekte stad als Ieper is dit een grote meerwaarde," zegt burgemeester Katrien Desomer. "Je kan een fiets oppikken in Poperinge en hem hier aan het ziekenhuis inleveren. Dat maakt duurzaam en flexibel verplaatsen een stuk eenvoudiger.”