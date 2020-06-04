De uitrol van het gamma deelfietsen wordt ondersteund door intercommunale WVI en past in de Vlaamse Hoppin-visie op duurzame mobiliteit. “Met dit nieuwe deelfietsensysteem maken we onze regio nog beter bereikbaar,” zegt Koen Meersseman, voorzitter van vervoerregio Westhoek en burgemeester van Zonnebeke. “Het is een belangrijke stap naar duurzamere mobiliteit en biedt inwoners, bezoekers en pendelaars een vlot, betaalbaar en flexibel alternatief voor de wagen.”

Deelfietsen zijn beschikbaar in onder meer Ieper, Diksmuide, Poperinge en Veurne. Het systeem werkt volgens het back-to-many-principe: een fiets ontlenen kan op één Hoppinpunt, inleveren mag op een ander.

