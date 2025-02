Bluebikes, dat zijn de bekende blauwe deelfietsen aan het station. Vorig jaar is daar precies 777 keer gebruik van gemaakt. Een verdubbeling, want het jaar daarvoor was dat nog 386 keer.

“We stellen vast dat het concept steeds meer ingeburgerd geraakt," zegt schepen van Mobiliteit, Sandy Buysschaert. "Een verdubbeling in één jaar tijd is een mooie evolutie.”