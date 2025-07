De bal ging aan het rollen toen een personeelslid van WZC De Zathe in oktober 2017 melding maakte van mogelijke wantoestanden. Een verpleegkundige maakte twee collega's in opleiding wijs dat ze een aerosolbehandeling moesten toepassen via de anus van een dementerende bewoner. De hoofdverpleegkundige zou meegegaan zijn in de 'grap'. Uiteindelijk werd de behandeling gestaakt toen het slachtoffer zich begon te verzetten.

Beide vrouwen stonden terecht voor onterende behandeling, maar moesten zich net als de toenmalige directeur ook verantwoorden voor schuldig verzuim en onopzettelijke slagen en verwondingen. Verder onderzoek bracht ook incidenten met drie andere bewoners aan het licht.