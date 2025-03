Het Hof van Beroep in Gent heeft de voormalige directeur (64) van Koninklijk Werk Ibis in Bredene veroordeeld tot vier jaar cel met volledig uitstel voor zedenfeiten. Eerder had de man twee jaar cel met uitstel gekregen, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep tegen die straf. Ook een 65-jarige medebeklaagde uit De Haan kreeg een zwaardere straf.