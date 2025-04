Fermin Dupulthys, afkomstig uit Moorslede, woonde in Kortemark en was gehuwd met Hilda Depoortere. Hij richtte samen met zijn broer Gerard het zetelbedrijf Hima op.

Zijn politieke carrière begon in 1983 bij CVP. Hij was OCMW-voorzitter en werd in 1995 burgemeester voor VLD. Na de verkiezingen van 2000 verloor hij het burgemeesterschap en zetelde hij als onafhankelijke. In 2006 werd hij opnieuw burgemeester met de lijst Samen Sterk. In 2011 gaf hij de fakkel door aan Toon Vancoillie en werd hij gemeenteraadsvoorzitter.