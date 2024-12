Depoorter was in Avelgem heel bekend, hij zat dan ook 30 jaar in de politiek. Bij zijn eerste opkomst in 1964 werd hij schepen in een coalitie met de toenmalige liberale burgemeester André Wymeersch. Bij de verkiezingen in 1970 moest Valère vrede nemen met een rol in de oppositie, maar in 1976 fungeerde hij de eerste 3 jaar als eerste schepen onder kopman Roger Tack, waarna Valère in 1980 burgemeester werd. Hij bekleedde dit ambt tot 1994.

“Valère Depoorter was door iedereen geliefd omdat hij als een echte ‘burgervader’ zijn gemeente bestuurde zonder ook maar enig onderscheid te maken tussen zijn inwoners,” staat in een mededeling van de gemeente te lezen.