Een voormalige priester had in 2020 klacht tegen hen ingediend. Hij was van mening dat zijn oversten zijn intieme leven openbaar hadden gemaakt en hem zwart hadden gemaakt, waarop hij hen voor de rechter daagde.

Volgens de advocaat van de voormalige priester hebben beiden hun beroepsgeheim geschonden door informatie openbaar te maken die hen was toevertrouwd vanwege hun functie. En door te laten uitschijnen dat er sprake was van seksueel misbruik van een meerderjarige - wat niet het geval was - zouden ze zich hebben schuldig gemaakt aan smaad, schrijft La Libre.

Volgens de raadkamer hadden zowel De Kesel als Kockerols moeten weten dat dergelijke publieke insinuaties nadelige gevolgen zouden hebben. Daarom volgde de raadkamer de argumentatie van de verdediging en ging het daarmee in tegen het advies van het parket, dat een buitenvervolgingstelling had gevraagd.

Wanneer het proces van start gaat, is nog niet duidelijk.