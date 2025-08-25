Voorlopig laatste editie Vlastreffen in Kortrijk: bezieler André (90) neemt afscheid
Het Vlastreffen in Kortrijk was gisteren heel even terug, maar het was meteen ook de laatste keer. Een indrukwekkende colonne van 1400 motoren eindigde de rondrit in het centrum van de stad. Het was vooral een eerbetoon aan de bezieler André Vandenbroucke, die 35 jaar het Vlastreffen organiseerde.
Het was de 35ste en laatste keer dat het Vlastreffen in Kortrijk georganiseerd werd. Bezieler André Vandenbroucke is 90 jaar en heeft met hart en ziel het Vlastreffen uitgebouwd tot een groots evenement voor motorrijders en voor het goede doel. "Als ik honderd ben, doe ik het nog eens", grapt André.
"Voor mijn vader is het nooit zijn laatste keer. Toch heeft hij het super gedaan. De laatste tijd heeft hij zich wat rustig gehouden om vandaag ten volle te beleven", vertelt dochter Katrien.
Goede doel
Het geld van de voorlopig laatste editie gaat naar de heropbouw van een kleuterschool in Aleppo. De stad is zwaar getroffen door de oorlog in Syrië. Een deel van het geld gaat ook naar Het Ventiel, de buddywerking voor mensen met jongdementie.
Velen hopen dat er een opvolger gevonden wordt zodat het Vlastreffen toch nog een vervolg vindt. "De instelling was voor een goed doel, mensen in armoede helpen. Dat moet blijven", vindt Albert Daenekindt. André blijft alvast niet zitten. "Hij is al bezig aan de organisatie van het iets nieuws, ook voor het goede doel", zegt dochter Katrien.