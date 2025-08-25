Het was de 35ste en laatste keer dat het Vlastreffen in Kortrijk georganiseerd werd. Bezieler André Vandenbroucke is 90 jaar en heeft met hart en ziel het Vlastreffen uitgebouwd tot een groots evenement voor motorrijders en voor het goede doel. "Als ik honderd ben, doe ik het nog eens", grapt André.

"Voor mijn vader is het nooit zijn laatste keer. Toch heeft hij het super gedaan. De laatste tijd heeft hij zich wat rustig gehouden om vandaag ten volle te beleven", vertelt dochter Katrien.

