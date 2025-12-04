Dankzij aquathermie wordt jaarlijks zo’n 180 ton CO₂ bespaard, vergelijkbaar met de opname van 6.000 bomen. De centrale stookplaats bundelt warmtepompen goed voor 900 kW, die flexibel schakelen tussen bodem- en rivierwarmte. Dat maakt het systeem energiezuinig én financieel voordeliger dan individuele warmtepompen.

Volgens Artes Group is Kaai City een gamechanger: het combineren van aquathermie en geothermie op wijkniveau maakt duurzame warmte structureel schaalbaar. Vlaams minister Melissa Depraetere benadrukt dat Vlaanderen inzet op energie “van bij ons: water, zon en wind”, en noemt de Kortrijkse primeur een stap naar meer energiezekerheid.

