Kortrijk

Voor het eerst fos­sie­le wijk met warm­te en koe­ling uit Leie­wa­ter in Kortrijk

Aquathermie 02

In Kortrijk halen ze binnenkort water uit de Leie om de nieuwe wijk Kaai City te voorzien van duurzame verwarming en koeling. Warmtepompen zullen de energie halen uit het Leiewater, en uit een geothermisch BEO-veld. Meer dan 300 huizen, 199 studentenkamers, 10 handelszaken en de nieuwe HOWEST-campus worden zo straks volledig fossielvrij verwarmd.

Dankzij aquathermie wordt jaarlijks zo’n 180 ton CO₂ bespaard, vergelijkbaar met de opname van 6.000 bomen. De centrale stookplaats bundelt warmtepompen goed voor 900 kW, die flexibel schakelen tussen bodem- en rivierwarmte. Dat maakt het systeem energiezuinig én financieel voordeliger dan individuele warmtepompen.

Volgens Artes Group is Kaai City een gamechanger: het combineren van aquathermie en geothermie op wijkniveau maakt duurzame warmte structureel schaalbaar. Vlaams minister Melissa Depraetere benadrukt dat Vlaanderen inzet op energie “van bij ons: water, zon en wind”, en noemt de Kortrijkse primeur een stap naar meer energiezekerheid.

Aquathermie 03

Een aandachtspunt blijft de captatievergoeding, die aquathermieprojecten financieel afremt, hoewel warmteonttrekking geen impact heeft op het waterdebiet. De sector vraagt de afschaffing ervan om verdere uitrol te versnellen.

Het systeem wordt beheerd door Energiehaeven als ESCO, waardoor bewoners geen hoge instapkosten dragen en profiteren van stabiele energieprijzen. HOWEST onderzoekt in het Europese Waterwarmth-project de prestaties van aquathermie op basis van data uit Kaai City.

Kaai City wordt zo een toonaangevend voorbeeld van duurzame stadsontwikkeling, waar wonen, studeren en ondernemen samenkomen aan de Leie.

Aquathermie 04
De redactie

