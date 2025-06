De leerlingen van het vijfde of zesde leerjaar hebben samen een creatief idee uitgewerkt hoe zij de mobiliteit van de toekomst zien. Kinderen willen vooral een openbaar vervoer zonder vervuiling of een monorail aanleggen. Maar er zijn ook enkele visionaire tekeningen met vliegende bussen of een onderwaterbus.

Marco Demerling, De Lijn: “Die gaat nu ook ingezet worden op sommige streeklijnen. Die gaat richting Beernem en Oostkamp rijden. Dan zullen de mensen die wel tegenkomen. En we gaan ook nog meer van die elektrische bussen krijgen in de loop van het jaar.”