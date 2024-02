Na het bewuste incident kwam het snel tot een breuk tussen de betrokkenen. Die echtscheiding zette echter kwaad bloed bij V., die vreesde dat hij hun kinderen te weinig zou zien. Vervolgens bracht hij de meisjes van 5 en 8 jaar oud op 16 november 2022 om het leven in zijn hoeve in Waardamme (Oostkamp). Na de feiten belde hij zijn ex-partner om te zeggen dat het "te laat" was. Bovendien bleef de beklaagde het slachtoffer ook lastigvallen vanuit de gevangenis, waar hij sindsdien in voorhechtenis zit.

De man was vanmorgen zelf niet op de rechtbank toen het vonnis werd uitgesproken. Het proces over de dubbele kindermoord wordt later gevoerd voor het Hof Van Assisen.