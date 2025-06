Op 24 mei 2022 doet een jonge moeder aangifte bij de politie wegens onopzettelijke slagen en verwondingen ten aanzien van haar zoon. De baby - op het moment van de feiten 9 maanden oud – gaat sinds januari 2022 naar een kinderdagverblijf in Langemark.

Haar zoontje had op 19 mei 2022 een stoel op zijn hoofdje gekregen. De onthaalmoeder was op dat moment in het privé-gedeelte van haar woning, en was net als een medewerkster dus niet in de betrokken ruimte aanwezig. Hoewel de baby geen uiterlijke verwondingen vertoonde, stopte hij niet met huilen. De onthaalmoeder belde naar de moeder, die het kindje naar de spoeddienst bracht.

Na onderzoeken in het ziekenhuis bleek de baby een hersenschudding, een hersenbloeding en een schedelbreuk te hebben opgelopen. Volgens de pediater was het onmogelijk te voorspellen of er blijvende letsels zouden zijn.