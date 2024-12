Pas daarna zal er een definitief resultaat bekend zijn. In telbureau drie waren er grote verschillen vastgesteld maar ook in verschillende andere bureaus waren er kleine verschillen. Vandaar de volledige hertelling.



Het hertellen kan vooral gevolgen hebben binnen de meerderheid van CD&V WZR- RKD. Wat betreft de verkozen gemeenteraadsleden en de samenstelling van het schepencollege. En dus mogelijk ook de burgemeesterssjerp. Nadien weten we of Lieven Huys dan wel Brecht Warnez burgemeester wordt in de fusiegemeente Wingene.

Pas vanaf 1 januari moet de gemeenteraad daar worden samegesteld, net omdat het een fusiegemeente is. Ook in Deerlijk kwam er een gedeeltelijke hertelling. Daar is - na de hertelling - het verschil in stemmen tussen de huidige en de nieuwe burgemeester amper tien stuks.